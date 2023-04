Confindustria, "prefetto Nuoro porti nostre istanze a Governo"

(ANSA) - NUORO, 27 APR - "Il Prefetto di Nuoro nel suo ruolo di figura di garanzia e coordinamento ponga le richieste dei nostri territori all'attenzione del Governo, facendosi portavoce delle istanze che arrivano dalle imprese, associazioni e sindaci dei piccoli Comuni del Nuorese". Lo ha detto il presidente di Confindustria Sardegna Centrale, Giovanni Bitti, che oggi con una delegazione di imprenditori ha incontrato il prefetto Giancarlo Dionisi, a cui ha consegnato un documento con tutte le criticità di un territorio che si impoverisce sempre più.

"La prima richiesta che abbiamo portato all'attenzione del Prefetto - spiega Bitti - è la costituzione di un organo permanente di rappresentanza presso la Prefettura che si faccia carico di coinvolgere gli interlocutori istituzionali, al fine di poter dare risposte chiare sui tanti dossier aperti da decenni e rimasti irrisolti. La seconda richiesta è che, in assenza di punti di riferimento politici e istituzionali a livello territoriale, il Prefetto porti la nostra voce - delle imprese, dei sindaci, delle associazioni - al Governo. Nel documento elaborato dalla nostra associazione e consegnato al dottor Dionisi, abbiamo illustrato le condizioni di solitudine e arretratezza infrastrutturale in cui operiamo quotidianamente.

Non vogliamo arrenderci a quanto sta accadendo - sottolinea il presidente di Confindustria - anno dopo anno i divari crescono mentre la politica non sembra in grado di dare risposte alle imprese che rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale per evitare il progressivo impoverimento economico e sociale di questa zona". (ANSA).