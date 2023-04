Confindustria Alto Adriatico incontra vicepresidente Lorusso

(ANSA) - TRIESTE, 27 APR - Timori per le strozzature del traffico ferroviario, adozione di un piano nazionale interporti, eccessiva burocrazia e aumenti di canone demaniale: sono alcuni dei temi discussi all'incontro tra Pasquale Lorusso Vicepresidente Confindustria con delega all'Economia del Mare, e gli imprenditori della filiera e Trasporti e Spedizioni Confindustria Alto Adriatico, presieduta da Michela Cattaruzza.

Sono state evidenziate le strozzature di traffico ferroviario che potrebbero crearsi per l'aumento della capacità dei traffici di merci via treno ipotizzato dall'Autorità di Sistema.

Preoccupa anche, sul versante austriaco, il fatto che i treni in transito per il Brennero, in direzione Austria-Germania e viceversa viaggeranno a prestazioni ridotte, con disagi per l'export italiano, già ostacolato dai divieti di circolazione dei tir imposti in via unilaterale dal Tirolo Austriaco. Quanto agli Interporti, è stato ricordato che il Fvg è un modello evoluto, che mette a sistema Trieste, Gorizia, Cervignano e Pordenone, che, tutti collegati via ferrovia, consentono al porto di Trieste di ambire ad essere il più importante hub del nord adriatico. Confindustria propone un'unica cornice regolatoria con la introduzione di driver tecnologici standardizzati per la digitalizzazione della filiera logistica portuale; semplificazione delle procedure per i progetti di interporti e relative piattaforme logistiche e nuovi terminali intermodali, e una regolamentazione unitaria delle concessioni, definendo il rapporto concessorio con regole certe e criteri per valorizzarne i contenuti economico finanziari.

Per Lorusso è emerso il "legame efficace tra il tessuto imprenditoriale e un sistema portuale locale all'avanguardia,con visione lungimirante, attenta allo sviluppo dei processi innovativi, sempre con lo sguardo rivolto verso l'estero".

