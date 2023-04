Confcommercio con Epam, contributo per gli affitti

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Confcommercio Milano con Epam e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano Metropoli, Uiltucs Lombardia, sostengono i lavoratori con un contributo per le spese d'affitto.

Milano farà da apripista con 3 milioni di euro, si legge in una nota, da erogare attraverso gli Enti bilaterali territoriali del terziario e dei pubblici esercizi, EBiTer Milano ed EBtpe.

"Non vogliamo una Milano a più velocità: l'erogazione di questo contributo è a tutto vantaggio anche delle imprese, in difficoltà nel reperire i profili professionali richiesti" sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. (ANSA).