Confartigianato, solo 31% degli italiani ha fiducia nella Pa

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il rapporto tra italiani e pubblica amministrazione non gode di buona salute. Secondo i dati della Commissione Ue elaborati da Confartigianato, soltanto il 31% dei cittadini ha fiducia nella Pa, con un divario di 19 punti percentuali rispetto alla media Ue (50%). La quota colloca il nostro paese al penultimo posto tra i 27 dell'Ue, davanti solo alla Grecia (26%).

L'Italia si trova alle ultime posizioni anche per l'interazione digitale con gli uffici pubblici. Confartigianato evidenzia, infatti, che secondo la rilevazione DESI 2022 il 40,4% degli utenti internet italiani ha 'dialogato' con la Pubblica amministrazione tramite portali online (e-Government Users), dato inferiore di 24,4 punti percentuali rispetto alla media Ue del 64,8% e che pone l'Italia al terzultimo posto, seguita da Romania e Bulgaria. L'innovazione digitale, inoltre, non ha ancora raggiunto alcuni servizi pubblici essenziali per le imprese. Ad esempio, per il settore dell'edilizia, soltanto il 15% dei Comuni prevede il completo iter telematico per rilasciare i permessi di costruire. (ANSA).