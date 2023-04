Confartigianato, 'nel 2022 la burocrazia pesa su 82% imprese

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Nel 2022 le complicazioni delle procedure amministrative sono state un problema per l'82% delle imprese italiane, l'eccesso di norme e il loro continuo cambiamento e la pressione fiscale sono denunciati come un ostacolo dall'81% delle nostre aziende, le norme restrittive sul lavoro impattano negativamente sul 57% degli imprenditori.

Lo rileva Confartigianato sulla base dei dati della Commissione europea che misurano l'esposizione delle aziende alle complessità amministrative, all'ipertrofia legislativa, alle norme in materia di lavoro, al peso del fisco. Il nostro paese è al primo posto tra quelli dell'Unione europea per la maggiore pressione burocratica sulle imprese, con un indice del 75,5% rispetto al 58,3% della media Ue. Il tema è stato al centro di un incontro questa mattina tra la Giunta esecutiva di Confartigianato e il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. (ANSA).