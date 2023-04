Cna, 'bene la riforma fiscale, manca quella del catasto'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La delega fiscale "va nella direzione da tempo disegnata dalla Cna" ma è migliorabile sotto diversi punti di vista e in particolare, la "grande assente del ddl è la riforma del catasto".

Lo afferma la Cna nello studio 'Comune che vai, fisco che trovi' dove chiede di agganciare il valore catastale degli immobili (quello rilevante per la tassazione) al valore di mercato degli stessi.

È questa una delle sette proposte della Confederazione dell'artigianato e della piccola e media impresa. Le altre sono: ripristinare equità nel prelievo Irpef equiparando le detrazioni in base alla natura dei redditi; introdurre una tassazione premiale per le imprese più efficienti ed efficaci e una tassazione proporzionale ridotta per i redditi lasciati in azienda, come per le società di capitali; completare l'eliminazione dell'Irap; agevolare il passaggio generazionale con la neutralità fiscale per le cessioni d'azienda e ridurre gli oneri amministrativi attraverso un uso intelligente della fatturazione elettronica. (ANSA).