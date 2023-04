Cassa geometri, 'il patrimonio netto supera i 2,5 miliardi'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Al 31 dicembre scorso il patrimonio netto della Cassa geometri è risultato in crescita, arrivando a 2 miliardi ed oltre 578 milioni (era di più di 2 miliardi 478 nel 2021). Lo fa sapere lo stesso Ente previdenziale privato presieduto da Diego Buono, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2022 da parte del Comitato dei delegati.

Per ciò riguarda, poi, la gestione degli impieghi mobiliari e finanziari "è stato contabilizzato un risultato di gestione pari a 7,2 milioni" ed "il rendimento al netto dei costi della gestione immobiliare da reddito è pari al 3,1%", sottolinea la Cassa. (ANSA).