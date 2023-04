Camera Commercio Padova, corsi sul digitale con Google

(ANSA) - PADOVA, 27 APR - La Camera di Commercio Padova, insieme agli enti camerali del Veneto, rivolge a lavoratori e Pmi un nuovo percorso formativo su e-commerce, Seo e social media, cybersecurity e pagamenti elettronici.

Si tratta della nuova edizione di "Eccellenze in Digitale", realizzata grazie alla collaborazione tra Unioncamere e Google, e organizzata dai Punti Impresa Digitale presenti nella provincia di Padova. Dal 3 maggio prossimo al 20 marzo 2024, lavoratori, persone in cerca di occupazione, imprenditori e personale delle Pmi potranno partecipare a 21 appuntamenti tra lezioni on line e webinar di formazione gratuiti, utili a consolidare le proprie conoscenze personali o la digitalizzazione delle imprese in una visione di medio e lungo periodo.

Per conoscere il programma delle lezioni e partecipare è necessario iscriversi sul sito camerale (www.pd.camcom.it/eccellenze). "Da anni - commenta Antonio Santocono, presidente della Cciaa di Padova - Unioncamere e le Camere di Commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di essere costantemente aggiornate e di potenziare e migliorare la propria presenza online perché fondamentale alla propria crescita. Nelle varie edizioni del progetto dal 2020 al 2022 sono state formate più di 350 persone nella nostra provincia. Si è trattato di un'edizione importante per aiutare le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie. Con questa edizione intendiamo rafforzare le competenze già acquisite e allo stesso tempo maturare nuove conoscenze di strumenti digitali che abbiano effetti tangibili - conclude - sul consolidamento del percorso imprenditoriale". (ANSA).