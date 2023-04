Camera commercio Bolzano, visita di delegazioni sudamericane

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Una delegazione sudamericana ha fatto visita alla Camera di commercio di Bolzano. La trasferta in Alto Adige del gruppo, composto da rappresentanti dell'economia e delle istituzioni argentine e brasiliane, rientra in un'iniziativa a livello mondiale della comunità di lavoro delle regioni europee di confine (Aebr - Association of European Border Regions).

L'interesse della delegazione era incentrato soprattutto sulla collaborazione economica transfrontaliera tra la Regione Trentino-Alto Adige e il Tirolo.

Georg Lun, direttore dell'Ire - Istituto di ricerca economica, e Julia Plankensteiner, collaboratrice del reparto Internazionalizzazione della Camera di commercio di Bolzano hanno presentato ai componenti della delegazione i punti di forza dell'economia altoatesina e le sfide da affrontare.

Lunedì 24 aprile, ha visitato la Camera di commercio di Bolzano un'altra delegazione del Sudamerica composta da 33 imprenditori e imprenditrici brasiliani, in Italia per un viaggio di formazione. Gli operatori economici provenivano da vari settori dell'economia brasiliana ed erano interessati soprattutto alle peculiarità dell'economia altoatesina. "Sono rimasti particolarmente impressionati dal settore della cooperazione in Alto Adige", sottolinea Alfred Aberer, segretario generale della Camera di commercio.

Anche in questa occasione il direttore dell'Ire ha illustrato diversi dati sull'economia altoatesina. All'incontro era presente anche il vicepresidente della Provincia, Giuliano Vettorato. (ANSA).