Banche: Coppola nuovo presidente commissione Abi Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - Maurizio Coppola, responsabile Direzione territoriale imprese e private Sicilia e Calabria di Banca Monte dei Paschi di Siena, è il nuovo presidente della Commissione regionale Abi della Calabria. La nomina è stata deliberata dal Comitato esecutivo dell'Abi.

Nel corso della riunione di insediamento, è scritto in una nota, si è fatto il punto sull'attuale situazione locale e, in particolare, Coppola ha dichiarato che "l'attività economica della Calabria ha registrato segnali di ripresa dopo la crisi pandemica, ma sta risentendo del contesto di crisi internazionale e delle incertezze che ne derivano. Il nostro ruolo di rappresentanza del settore - ha aggiunto - attraverso anche un costante dialogo con Istituzioni, soggetti economici e sociali, mira a rafforzare ulteriormente il sostegno a famiglie e imprese stimolando ogni possibile fattore di crescita".

Relativamente al mercato del credito, sulla base dei dati locali più aggiornati, prosegue la nota, "in Calabria si è registrato a fine 2022 un totale prestiti per oltre 18,5 miliardi di euro in crescita dell'1,3% sull'anno precedente. In particolare, il credito concesso alle imprese ha superato i 5,8 miliardi (+2,3 sul 2021) e oltre 9,1 miliardi alle famiglie (in aumento del 2,8%). Nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso al 3,8%, con sofferenze per 711 milioni. Superiori a 31 miliardi i depositi da parte della clientela (in crescita dello 0,8%) segno di una costante fiducia dei risparmiatori".

Le Commissioni regionali, è scritto nella nota, rappresentano l'Associazione nell'attività di relazione con le autorità e gli uffici della Regione e con le organizzazioni imprenditoriali locali e seguono l'attività normativa delle Regioni per le materie di interesse del mondo bancario. (ANSA).