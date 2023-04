Amorese (FdI), rilanciare le scuole per le professioni legali

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Le scuole di specializzazione per le professioni legali vanno rilanciate e poste al centro della formazione. Devono, cioè, recuperare il ruolo che hanno perso quando lo scorso anno sono stati modificati i requisiti di accesso al concorso in magistratura ordinaria rimanendo percorso soltanto alternativo all'istituto della pratica forense. Per questo ho presentato oggi in commissione un'interrogazione al ministro Bernini che nella risposta ha condiviso la mia stessa preoccupazione". Lo dichiara Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura.

"Di concerto con il governo - aggiunge - continueremo a lavorare per risolvere la questione della formazione post laurea e l'accesso alle professioni legali coinvolgendo, oltre al ministero dell'Università, anche il ministero della Giustizia, le associazioni di categoria, avvocati e magistrati". (ANSA).