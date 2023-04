++ Leo, dobbiamo intervenire sul fisco delle società quotate ++

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Bisogna in qualche modo dare regole certe anche alle società di capitali quotate, devono essere tassate nello stesso modo di quelle non quotate, su quello dobbiamo intervenire".

Lo afferma il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a un evento della Cna. Secondo Leo, per vedere l'intero scenario del diritto tributario "avremo la nota di aggiornamento di economia e finanza, vedremo che gettito verrà fuori dall'extra profitto e abbiamo in mente anche altri interventi. Pensate che oggi le società di capitali e soprattutto le società quotate e le banche e le assicurazioni determinano il reddito in modo del tutto fumoso". (ANSA).