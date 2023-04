++ Istat, ad aprile sale la fiducia di consumatori e imprese ++

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Ad aprile si stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 105,1 a 105,5), sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 110,1 a 110,5). Lo rileva l'Istat, sottolineando che per le imprese aumenta per il secondo mese consecutivo tornando sul livello di luglio 2022, il valore più elevato negli ultimi 10 mesi. Il clima di fiducia dei consumatori cresce invece per il terzo mese consecutivo e raggiunge il valore massimo da marzo 2022. Migliorano i giudizi sulla situazione economica generale e corrente mentre le opinioni sul quadro personale e futuro sono improntate alla cautela. (ANSA).