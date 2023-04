Sace, 10 giorni di valutazioni gratuite per assicurare Pmi

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Dal 2 all'11 maggio Sace lancia i Free Sace Days, giorni della prevenzione dai rischi, dedicati alle aziende italiane soprattutto Pmi, per cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato. Dalla piattaforma mysace.it si potranno richiedere gratuitamente e in pochi semplici click i pareri di assicurabilità e la valutazione azienda, due delle principali soluzioni offerte dal gruppo per proteggere le imprese dal rischio di credito e valutare l'affidabilità di una controparte italiana o estera.

"Nell'attuale contesto di stabile fragilità, si legge in una nota - un elemento fondamentale è rappresentato proprio dall'affidabilità dei clienti con cui si lavora. Per questo motivo, nell'ambito dei Free Sace Days, Sace offre gratuitamente valutazione azienda, un servizio realizzato grazie alla professionalità ed esperienza del gruppo nel valutare l'affidabilità delle controparti in Italia e all'estero. Per le imprese interessate a conoscere la fattibilità di un'operazione sarà disponibile, inoltre, in semplici e pochi click, il parere di assicurabilità, un parere preliminare a cui far seguire la richiesta diretta dell'assicurazione del credito connessa, ad un prezzo bloccato e valido per 3 mesi. Sempre gratis, sarà possibile ricevere una valutazione anche per la copertura dal rischio di produzione, un'assicurazione per revoca di commessa interamente digitale, per operazioni fino a 5 milioni di euro".

