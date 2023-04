Pmi, una giornata di studio all'università di Salerno

(ANSA) - SALERNO, 26 APR - Domani dalle ore 9:30 presso l'Università degli Studi di Salerno, aula "Nicola Cilento" si terrà il convegno Percorsi Innovativi per le PMI: accordi per l'innovazione e osservatorio permanente. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Salerno e le associazioni nazionali di impresa Aicim-Aisom per lo sviluppo sul territorio di cultura d'impresa e diffusione di strumenti innovativi per la compliance aziendale, l'internazionalizzazione e l'informatizzazione.

Intervengono l'ing. Gianmarco Biagi, Presidente Aicim-Aisom; il prof. Domenico Guida, ordinario di Ingegneria industriale; l'avv.Teresa De Prisco della Juppiter Networking Consulting; il dott. Felice Paolo Isnardi, ex Sostituto Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano, il dott. Michele iaselli, Docente Luiss di diritto digitale e tutela dei dati. Coordina i lavori l'avv. Marianna Quaranta, Coordinatore regionale Aicim Aisom.

Le conclusioni sono affidate a Gloria Isabel Ramiez Rios, ex ambasciatore della Repubblica di Columbia in Italia. (ANSA).