Pmi, in calo nascite delle nuove imprese in Italia

(ANSA) - BARI, 26 APR - L'analisi della demografia di impresa in Italia fa registrare un peggioramento del clima di business, con una decrescita delle nuove imprese, e una inversione di tendenza rispetto alla stabilizzazione osservata negli ultimi anni. E' quanto emerge dal focus territoriale Mezzogiorno-Puglia del Rapporto regionale Pmi 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e presentato oggi a Bari. In particolare, i tassi di natalità nel 2022 risultano in flessione del 10,6% rispetto al 2021 (-10 mila nuove imprese in meno). A livello territoriale, il Mezzogiorno risulta l'area geografica più colpita (-13,2%), con la Puglia al 13,7%. Il trend delle abitudini di pagamento delle Pmi evidenzia anch'esso un peggioramento, con la quota di fatture non saldate che ritorna a crescere negli ultimi mesi del 2022. A dicembre 2022 la percentuale di mancati pagamenti è del 29,4% a livello nazionale, con il Mezzogiorno al 39,5% e la Puglia al 39,6%. In aumento anche il rischio prospettico delle Pmi, misurato attraverso il Cerved Group Score: nello scenario più pessimistico la quota di Pmi in classe di rischio potrebbero passare dall'8,2% al 9,0% a livello nazionale, con un impatto più rilevante nel Mezzogiorno (dal 10,3% all'11,6%) e in Puglia (dal 9,4% al 10,5%). (ANSA).