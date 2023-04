Pmi, aumentano i divari con l'Europa e tra Nord e Sud

(ANSA) - BARI, 26 APR - Aumentano i divari tra il Sud e il resto del Paese e tra l'Italia e la media europea, è quanto emerge dal focus territoriale Mezzogiorno-Puglia del Rapporto Regionale PMI 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e presentato oggi a Bari. Si tratta di un approfondimento sulla performance delle Pmi pugliesi e del Mezzogiorno.

Il rapporto analizza gli andamenti e le prospettive delle 160 mila società italiane che, impiegando tra 10 e 249 addetti e con un giro d'affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro, rientrano nella definizione europea di piccola e media impresa, e generano un valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi di euro. Lo studio tiene conto del perdurare del conflitto russo-ucraino e della persistenza dei rincari sul mercato delle materie prime.

L'indicatore che evidenzia l'aumento dei divari è il Pil pro capite: l'Italia, nonostante nel periodo considerato veda crescere i valori dell'indicatore, sperimenta un impoverimento relativo rispetto agli altri paesi europei, tanto da raggiungere nel 2021 valori inferiori alla media europea. Eurostat calcola per il 2021 un Pil pro-capite per l'Italia di 30.100 euro, inferiore al valore medio europeo pari a 32.400 euro. Divergenze importanti e crescenti persistono tra le macroaree: 37,3mila euro nel Nord-Ovest, 35,8mila euro nel Nord-Est, 31,1mila euro al Centro, 20,2mila euro al Sud e 19,3mila nelle Isole. La Puglia fa registrare un valore di Pil pro-capite pari a 19,9 mila euro. L'aspetto positivo, si evince dal report, è che il settore produttivo delle Pmi "mostra una resilienza importante", si legge. Le stime realizzate da Cerved evidenziano, infatti, che anche nel 2022 prosegue il trend di crescita del fatturato delle piccole e medie imprese. I fatturati reali, al netto dell'inflazione, crescono del 2,4% a livello nazionale e del 2,1% nel Mezzogiorno e in Puglia. Gli effetti del peggioramento della congiuntura, invece, si sono manifestati in modo più immediato su redditività netta e utili: il Roe (Return on Equity) delle Pmi del Mezzogiorno risulta in calo di quasi un punto (dal 13% al 12,2%), contro una media Italia di 0,6 (dal 12% all'11,4%). In forte aumento anche la quota di PMI che nel 2022 chiudono il bilancio in perdita (dal 9,4% al 25,4% nel Mezzogiorno). (ANSA).