Pensioni: Barzotti (M5s), ridurre il gap tra uomini e donne

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "L'importo medio delle pensioni delle donne, rileva l'Inps, è inferiore del 33,3% rispetto a quello degli uomini. Un gap che affonda le proprie radici nel fatto che esse sono pagate meno dei colleghi maschi e sono più precarie.

Invece di lavorare per invertire tale tendenza, il Governo, con il decreto che si appresta a varare, aumenterà la precarietà danneggiando soprattutto le stesse donne e i giovani. Come M5S, lo scorso 8 marzo abbiamo depositato alla Camera una mozione con cui intendiamo impegnare l'esecutivo a mettere in campo una serie coordinata di azioni per favorire l'occupazione femminile di qualità, riducendo il gender gap tanto sul fronte delle retribuzioni quanto su quello pensionistico. Alla luce dei numeri odierni, auspichiamo che la mozione venga discussa quanto prima e che, di conseguenza, il Governo inizi a concentrarsi sui reali bisogni del Paese". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti, prima firmataria della mozione. (ANSA).