Ok di Berlino all'aumento delle pensioni, saliranno del 5%

(ANSA) - BERLINO, 26 APR - I circa 21 milioni di pensionati della Germania ricevono un sostanzioso aumento della pensione per il secondo anno consecutivo.

Il governo tedesco ha approvato un aumento delle pensioni del 4,39% nei Laender dell'Ovest e del 5,86% in quell dell'Est, a partire dal 1 luglio. In questo modo, a distanza di 33 anni dalla Riunificazione e con un anno di anticipo rispetto a quanto pianificato, si arriverà anche alla parità di valore tra le pensioni occidentali e quelle orientali.

L'aumento era già stato annunciato a marzo, ma è stato adesso ufficialmente approvato dall'esecutivo. Manca ancora la formalità dell'approvazione del Bundesrat, mentre non è necessaria quella del Bundestag. (ANSA).