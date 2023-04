Nuovi vertici Società direzione professioni infermieristiche

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Si è svolto alla sala "Rita Levi Montalcini" del Creo, a Perugia, il congresso per il rinnovo delle cariche della sezione Umbria di Sidmi, la Società scientifica italiana per la direzione e il management delle professioni infermieristiche.

Per il coordinamento Umbria sono state elette Serena Agrestini, dirigente Sistro Usl Umbria 2, coordinatore, e vice coordinatrici Serena Agrestini, stesso ruolo nell'Usl Umbria 2, Mirella Giontella, formazione Azienda ospedaliera di Perugia e responsabile attività didattiche professionalizzanti del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell'Università degli Studi di Perugia, e Laura Fontetrosciani, dirigente Area infermieristica Azienda ospedaliera di Terni.

Alla giornata - riferiscono gli organizzatori - ha preso parte anche il presidente nazionale della Società scientifica, Bruno Cavaliere.

Sidmi è una società scientifica apartitica e senza fini di lucro con specifica attenzione alla governance socio - sanitaria. (ANSA).