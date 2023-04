Legacoop Puglia, fare chiarezza su Pnrr e Fondi coesione

(ANSA) - BARI, 26 APR - "È arrivato il momento di fare chiarezza e di dire una volta per tutte che cosa ne sarà delle risorse del Pnrr, del Fondo di coesione e sviluppo, dei Fondi strutturali europei 21-27. Chiediamo chiarezza non solo per la Puglia ma per tutte le regioni che in questo momento sono paralizzate dalla condizione di non sapere cosa sarà della programmazione fatta e soprattutto di quella a venire". Lo dichiara Carmelo Rollo, presidente Legacoop Puglia. "La chiarezza - sostiene - è necessaria perché, come emerge dal dibattito regionale, anche in virtù di una congiuntura economica molto complessa, non ci possiamo permettere di rimanere ancora al buio rispetto alle dotazioni finanziarie". "Ecco perché è arrivato il momento - aggiunge - di fare massima chiarezza sull'attribuzione delle risorse per poter programmare senza correre il rischio di distruggere il sistema economico, sociale e culturale costruito negli ultimi anni anche sopperendo con i fondi europei all'insufficiente attribuzione di fondi ordinari".

"Non c'è settore che oggi non sconti criticità che possono rivelarsi fatali per la continuità delle imprese, penso in particolare - conclude - alla salute, al welfare, alla cultura".

(ANSA).