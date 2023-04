Incontro tra imprese Confindustria per il porto di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - Le imprese del settore dell'Economia del Mare di Venezia e Chioggia hanno incontrato oggi, nella sede Confindustria Veneto Est di Venezia, Pasquale Lorusso vicepresidente Confindustria per l'Economia del Mare.

Al centro dell'incontro le opportunità, proposte e prospettive di sviluppo dello scalo portuale veneziano.

Per quanto riguarda le attività del porto in relazione ai sollevamenti del Mose, le imprese hanno chiesto di mantenere più operativa possibile la bocca di porto di Malamocco (e di normare le compensazioni in caso di chiusura), di prevedere il funzionamento del porto h24, di gestire l'organizzazione dei convogli in ingresso e in uscita in modo concertato e condiviso per non penalizzare nessun settore produttivo.

È emersa anche la richiesta di potenziare e rivalutare l'infrastruttura fluviale del Po che rappresenta il collegamento economico funzionale per tutti gli investimenti che potranno essere avviati con la Zona Logistica Semplificata (Zls).

Le imprese infine hanno chiesto che il Porto di Venezia mantenga la sua configurazione di 'home port' per le crociere, completando l'attivazione degli ormeggi del 'porto diffuso' e che si proceda rapidamente con l'escavo dei canali per garantire e migliorare l'accessibilità. (ANSA).