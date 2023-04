Grassi (Confindustria), frattura territoriale è freno a crescita

(ANSA) - BARI, 26 APR - "Dal rapporto emerge un quadro in chiaroscuro, la parte che ci preoccupa è che aumentano i divari territoriali e aumentano le persone che si trasferiscono fuori sede o all'estero per cercare opportunità di lavoro. Vediamo, comunque, questi dati come stimolo per proporre delle contro-azioni": lo ha detto Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di Coesione territoriale, a margine della presentazione del Rapporto regionale Pmi 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e presentato oggi a Bari. Dal focus emerge un aumento dei divari tra il Sud e il resto del Paese e tra l'Italia e la media europea.

"La frattura economica e sociale su scala territoriale - ha aggiunto - rappresenta un freno alla crescita economica complessiva, per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord. Per riuscire a colmare i divari che caratterizzano il nostro Paese, l'efficace attuazione del Pnrr e il rilancio della Politica di coesione rappresentano quindi una sfida cruciale per l'Italia, sia in termini di opportunità di crescita, sia in termini di credibilità verso l'Unione Europea". (ANSA).