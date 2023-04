Fedrigoni: 2 settimane di Cigs nei siti di Fabriano e Rocchetta

(ANSA) - FABRIANO, 26 APR - Torna la cassa integrazione negli stabilimenti di Fabriano (Ancona), ex Cartiere Miliani, del Gruppo Fedrigoni. Da oggi, 26 aprile e fino al 10 maggio compreso, stop produttivo per la linea F3 del sito fabrianese.

Per lo stabilimento di Rocchetta Bassa la fermata sarà dal 28 aprile al 10 maggio compreso, con solo il 28 lavorativo per la sistemazione dello stabilimento. Interessati, in nel complesso circa 208 dipendenti. Non si escludono, dopo lo stop nelle festività natalizie 2022, nuove interruzioni della produzione se il mercato non riprenderà.

Novità anche per la procedura di vendita del ramo d'azienda delle carte di sicurezza (banconote e passaporti) con l'azienda inglese Portals. "Vendita conclusa con la cessione dello stabilimento di Bollate (Milano) e la dismissione della linea MM7", ha riferito alle parti sociali l'amministratore delegato Marco Nespolo, "ma con la rimozione dei vincoli che erano stati chiesti da Portals e con tutti i macchinari presenti nello stabilimento di Fabriano, che erano stato oggetto delle richieste inglesi, che non verranno più spostati".

Per "una criticità rappresentata da un generalizzato calo delle richieste, oltre al cosiddetto 'effetto magazzino", però ci saranno "due settimane di cassa integrazione", riferiscono le Rsu del Gruppo, oltre a confermare le fermate del prossimo mese di agosto e il piano investimento relativo al 2023. "Esteso, quindi, l'accordo di tutela della cassa integrazione per il trimestre maggio-luglio. Non è esclusa da parte della Direzione un'ulteriore estensione della cassa integrazione "laddove il mercato non dovesse riprendersi dopo il periodo estivo", riferiscoo ancora le organizzazioni sindacali. (ANSA).