Confindustria Puglia, preoccupa aumento tassi interesse

(ANSA) - BARI, 26 APR - Dal rapporto emergono "tante problematiche legate anche all'aumento dei tassi di interesse che ci preoccupa molto in una situazione in cui ci sono tantissime incertezze". Lo ha detto Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia a margine della presentazione del Rapporto regionale Pmi 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit. "Ma - ha aggiunto - ci sono anche opportunità enormi, ci sono quantità enormi di fondi che dobbiamo riuscire a spendere, noi imprenditori siamo ottimisti. Le nostre imprese hanno saputo mantenere un loro dinamismo in uno dei periodi storici più complessi degli ultimi anni, nonostante la pandemia, il conflitto russo ucraino e le complicazioni sorte a causa del caro energia".

"Nei prossimi mesi - ha aggiunto - auspichiamo una ripresa più sostenuta e duratura che si potrà consolidare grazie all'impatto che verrà dagli investimenti finanziati dal Piano europeo così come dai fondi di coesione per i quali ribadisco la necessità e l'urgenza che vengano assegnati alle Regioni in ritardo di sviluppo e in grado di spenderli bene. Per la Puglia c'è l'opportunità di spendere un miliardo e mezzo di nuovi investimenti. Sono fiducioso che il nostro Stato e la Puglia saranno in grado di non perdere questa occasione". (ANSA).