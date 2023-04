Confindustria, 'decisione ed entusiasmo per l'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "L'industria italiana intende lavorare con decisione ed entusiasmo per mettere a disposizione dell'Ucraina tutte le sue capacità di investimento e produttive, e Confindustria, con tutte le sue articolazioni, non farà mancare un adeguato sostegno", sottolinea la vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Barbara Beltrame, alla conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina.

"La giornata di oggi - dice - vuole lasciare un segno importante in tal senso"; Gli imprenditori italiani vogliono svolgere un ruolo da protagonisti nella ripresa dell'economia ucraina". (ANSA).