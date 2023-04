Confindustria, 'decisione ed entusiasmo per l'Ucraina' (2)

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "La distruzione su vastissima scala inflitta all'Ucraina dall'invasione russa, che si è aggiunta a migliaia di vittime, a crimini umanitari e alle deportazioni di minori, oltre a sconvolgere drammaticamente l'intero paese, ha temporaneamente sospeso gli importanti legami economici bilaterali. Oggi è più che mai urgente - evidenzia Barbara Beltrame - ripristinare tali legami, perché è anche attraverso le relazioni economico-commerciali che è possibile uscire da questo conflitto più forti di prima, garantire un futuro di pace e rinascita, solidamente costruito sui pilastri della libertà e della difesa dell'ordinamento internazionale".

L'Italia, dice la vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione, "possiede tutte le caratteristiche per poter aiutare l'Ucraina nei suoi sforzi di ricostruzione economica, sostenendola anche nel processo di integrazione nel mercato europeo. Come Confindustria guardiamo sempre al futuro, cercando di farlo con ottimismo e coraggio".

Il contributo dell'industria italiana "può contare su filiere che si adattano perfettamente alle esigenze di ricostruzione e sviluppo dell'industria ucraina, offrendo prodotti e tecnologie di avanguardia".

Nella prima parte della conferenza, a porte chiuse, i tavoli di parrofondimento sulle opportunità in specifici settori economici: infrastrutture e trasporti, energia e protezione dell'ambiente, agroindustria, salute (farmaceutica e dispositivi medici, strutture sanitarie e per la riabilitazione), digitale e servizi. LAvori, evidenzia ancora Barbara Beltrame, che "hanno evidenziato esiti importanti.

I panel settoriali hanno messo in luce come le imprese italiane possano davvero offrire un sostanziale contributo grazie alle tecnologie d'eccellenza e alle competenze ad alto valore aggiunto che contraddistinguono il nostro sistema industriale".

In prospettiva sono "sinergie che puntano al lungo periodo, andando oltre la ricostruzione in una visione di ammodernamento del Paese fornendo anche il know-how necessario per l'applicazione delle normative e degli standard europei, fondamentali ora che il Paese ha ottenuto lo status di candidato all'ingresso all'Unione". (ANSA).