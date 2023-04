Confesercenti, 'siamo contrari al salario minimo per legge'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Le proposte legislative finalizzate all'introduzione di un salario minimo per legge vedono la nostra contrarietà. Negli ultimi 70 anni, la contrattazione collettiva è stata in grado di garantire a lavoratori e imprese trattamenti economici in linea con le situazioni di mercato dei singoli settori e coerenti con le qualifiche dei singoli lavoratori e l'andamento della produttività dei diversi comparti".

Lo afferma Confesercenti, in occasione dell'audizione in commissione Lavoro della Camera, sostenendo che "se il valore minimo fissato dal legislatore fosse più basso di quello dei contratti collettivi, si correrebbe il rischio di disapplicazione degli stessi, poiché per le aziende il salario negoziale sarebbe considerato come un mero ed incomprensibile costo ulteriore; al contrario, se fosse più alto, l'ingerenza legislativa determinerebbe uno squilibrio nella rinegoziazione degli aumenti". E "la conseguenza, non voluta, di tale disapplicazione contrattuale potrebbe essere il peggioramento delle condizioni generali dei lavoratori", afferma ancora Confesercenti che rimarca come il contratto "assicuri anche le tutele collettive e, spesso, sistemi di welfare integrativi in favore dei dipendenti".

Per Confesercenti dunque è "più idoneo un rinvio ai contratti collettivi nazionali per la determinazione della retribuzione" ed è necessario dare "valore legale ai minimi contrattuali stabiliti dai Ccnl sottoscritti dai soggetti comparativamente più rappresentativi, affiancandovi una più incisiva vigilanza e intensificando il contrasto ai contratti pirata sottoscritti da organizzazioni prive di rappresentatività e non presenti nel Cnel, che generano dumping contrattuale". (ANSA).