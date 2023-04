Confcommercio, soddisfazione per piazza intitolata a Guazzaloca

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - "È con grande piacere e soddisfazione che accogliamo la scelta del Comune di intitolare il primo tratto di via IV Novembre a Giorgio Guazzaloca, presidente della nostra Associazione dal 1986 al 1998". Così, il presidente di Confcommercio Ascom Bologna, Enrico Postacchini secondo cui "l'intitolazione è il miglior riconoscimento all'impegno, all'amore e alla passione che Giorgio Guazzaloca ha dedicato alla sua Bologna, sia come uomo delle istituzioni, sia come rappresentante del mondo delle imprese e del commercio".

A giudizio della guida della Confcommercio bolognese, ancora, l'ex sindaco "ha saputo interpretare il suo ruolo con spirito civico e una spiccata attenzione al dialogo e al confronto con tutte le espressioni politiche e associative della nostra comunità, sempre nell'interesse collettivo. La priorità della sua azione - argomenta ancora - si è concentrata su un miglioramento costante e progressivo della città, anche rompendo gli schemi, quando era necessario per il bene di Bologna, dei cittadini e delle imprese".

Quindi, conclude Postacchini, "ringraziamo il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per la decisione assunta e per aver riconosciuto il ruolo di Giorgio Guazzaloca con l'intitolazione di un luogo che è crocevia della vita istituzionale ed imprenditoriale". (ANSA).