Confapi sottoscrive un accordo con le industrie ucraine

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Confapi ha sottoscritto oggi un protocollo d'intesa con la Ukrainian Chamber of Commerce and Industry il cui obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione e promuovere ulteriormente il commercio e gli scambi economici tra i due Paesi.

A firmare l'accordo, negli uffici di Confapi a Roma, il presidente Cristian Camisa e Gennadiy Chyzhykov, presidente della Camera di Commercio ucraina a margine della Conferenza bilaterale per la ricostruzione svoltasi oggi a Roma.

Grazie al protocollo - si legge in una nota - verrà sostenuto e incoraggiato lo scambio di delegazioni e missioni commerciali e verrà garantita assistenza reciproca anche nell'organizzazione di manifestazioni o fiere per la promozione dei prodotti e dei servizi dei rispettivi Paesi.

"Sono numerose le aziende di Confapi - ha detto il presidente Camisa - che collaborano e commerciano da tempo con quelle ucraine, mettendo a disposizione tutto il loro know how, in settori strategici e che sono state penalizzate a causa della guerra. Anche oggi nel corso della Conferenza bilaterale una delegazione di nostre industrie ha avuto modo di portare le loro expertise e la loro flessibilità in tanti campi fondamentali in vista della fase di ricostruzione dell'Ucraina. Dobbiamo continuare a lavorare per riattivare e incrementare le relazioni economiche augurandoci che questo assurdo conflitto termini quanto prima e che l'Ucraina possa rialzarsi e ripartire anche grazie al supporto delle piccole e medie industrie italiane".

(ANSA).