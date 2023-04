Bonomi, 'Confindustria conferma l'impegno per l'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Confindustria, dopo l'apertura della sua sede a Kiev, conferma il sostegno alla ripartenza economica e sociale dell'Ucraina". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea su Twitter in occasione della conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, in corso a Roma.

Il leader degli industriali non interverrà, impossibilitato da ragioni di salute. A trarre le conclusioni, per Confindustria, sarà la vicepresidente per l'internazionalizzazione Barbara Beltrame: farà una prima sintesi degli incontri settoriali, a porte chiuse, che questa mattina hanno coinvolto 650 imprese italiane e 150 imprese ucraine. (ANSA).