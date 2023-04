Bcc: Roberta Famà nuova chief Esg e comunicazione

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - Dal primo maggio Roberta Famà ricoprirà il ruolo di chief Esg e comunicazione in Cassa centrale banca, Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cooperativo. Entrata in Carige nel 1993, la manager ha sviluppato le sue competenze con un percorso di crescita partito dalla rete commerciale e progressivamente esteso agli ambiti Pianificazione, Investor relations e comunicazione interna ed esterna. Dal 2015 responsabile della Struttura Investor Relations & Research, ad aprile 2018 ne è diventata dirigente, con attribuzione della responsabilità dei Rapporti con le Autorità di vigilanza di soggetto quotato e vigilato Bce. Da settembre 2020 a novembre 2022 ha diretto la Struttura comunicazione, investor relations e regulatory affairs, sviluppando anche i temi Esg. Da dicembre 2022 ad oggi, è stata dirigente responsabile del Servizio pianificazione strategica in Bper Banca. La nomina di Roberta Famà - sottolinea una nota di Cassa Centrale - conferma la volontà di Cassa Centrale Banca di rafforzare la prima linea manageriale al fine di realizzare le iniziative del Piano strategico di gruppo. (ANSA).