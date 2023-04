Anc(commercialisti), 'disagi su verbali di assemblee online'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Nell'approssimarsi della stagione dei bilanci, i verbali assembleari di approvazione che prevedano anche la distribuzione degli utili di esercizio sono soggetti all'obbligo della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal deliberato" e, vista "la nuova metodologia di registrazione online, al momento possibile per i soli contratti di comodato tramite il modello 'Rap', sarebbe un notevole aiuto sia ai professionisti incaricati della registrazione sia per la stessa Agenzia, implementare quanto prima la registrazione online dei verbali assembleari di distribuzione utili, alla stregua dei contratti di comodato".

Lo sottolinea in una nota l'Anc (Associazione nazionale commercialisti).

Allo stato attuale, precisano i professionisti, "constatata la perdurante difficoltà nel reperire appuntamenti presso la sede più vicina dell'Agenzia, spesso bisogna optare per uffici molto distanti, con un notevole dispendio di tempo e risorse. "Vista la cronica carenza di personale dell'Agenzia, e la conseguente difficoltà da parte dei professionisti incaricati, se si riuscisse ad attivare la modalità online in tempo utile per i prossimi adempimenti, si otterrebbe una notevole semplificazione e lo snellimento della procedura, consentendo anche di dedicare più risorse alle operazioni che possono essere svolte solamente in modalità 'front-office' fisico", afferma il presidente dell'Anc Marco Cuchel, secondo cui "fondamentale sarà la tempistica di attuazione, in quanto, se attivata entro la fine di maggio, periodo in cui dovranno essere registrati tali verbali, i vantaggi e il risparmio, sia per l'Agenzia che per i professionisti, sarà immediatamente percepito", termina la nota dell'associazione dei commercialisti. (ANSA).