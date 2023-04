Sunak, forum con le aziende dopo crisi Confindustria britannica

(ANSA) - LONDRA, 24 APR - Mentre la Confindustria britannica (Cbi) si trova nel pieno di uno scandalo per gli abusi sessuali venuti alla luce in seno ai suoi uffici, il premier conservatore Rishi Sunak ha lanciato 'Business Connect', una nuova piattaforma per riunire le principali aziende del Regno Unito.

Scopo dell'iniziativa, presentata oggi dal primo ministro in un evento alla City di Londra, è creare un dialogo diretto fra l'esecutivo e le imprese. "Continueremo a impegnarci per rendere la Gran Bretagna il Paese più pro-business e pro-crescita del mondo", ha affermato Sunak nel suo intervento. Il leader Tory, che ha fatto della crescita una delle sue cinque priorità, sta cercando così di assicurare le aziende in un momento segnato dall'inflazione record e da un'economia debole destinata a riprendersi solo a partire dall'anno prossimo. Tutto questo mentre la comunità del business britannico vacilla con tante aziende - anche di primo piano - che hanno comunicato la loro uscita dalla Cbi, l'organizzazione imprenditoriale storicamente più rappresentativa del Regno. A fronte di quello che alcuni media hanno definito come un esodo, l'associazione degli industriali ha annunciato la sospensione di ogni attività fino a un'assemblea generale straordinaria in programma a giugno.

(ANSA).