Inchiesta coop: Mise nomina Marzetti commissario

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Nominato il nuovo commissario di Aid, una delle cooperative riconducibili ai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro e al centro di una inchiesta per presunti reati fiscali. Il Mise ha infatti indicato Jacopo Marzetti. Lo apprende l'ANSA da fonti governative.Romano, 41 anni e con una lunga esperienza legale, Marzetti negli ultimi 15 anni su indicazione dei vari Governi succedutisi ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario per diversi enti, pubblici e privati, tra i quali la Cooperativa Il Forteto. Anche in questo caso la cooperativa era reduce da uno scandalo nazionale.

Lo scorso dicembre il ministro Adolfo Urso aveva annunciato il commissariamento delle cooperative "Consorzio Agenzia per l'Inclusione e i Diritti Italia Società Cooperativa Sociale" e "Karibu", due enti del terzo settore che si occupano di "servizi di accoglienza e integrazione sul territorio di richiedenti asilo, rifugiati politici e immigrati", amministrati a vario titolo da Marie Thérèse Mukamitsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro eletto con Alleanza Verdi e Sinistra e ora al gruppo Misto. (ANSA).