Inchiesta coop: Marzetti, ora tutelare lavoratori e migranti

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Quello che mi è stato affidato è un incarico importante, perché grazie alle misure poste in essere dal Mise sarà possibile mettere in campo una serie di strumenti a tutela dei lavoratori e far sì che abbiano un riconoscimento della loro attività. Poi sarà possibile verificare le responsabilità di altri soggetti coinvolti". Così all'ANSA Jacopo Marzetti, nominato dal Mise commissario del Consorzio Aid, una delle cooperative coinvolte nell'inchiesta della procura di Latina che ha toccato alcuni familiari del deputato Aboubakar Soumahoro.

"Inoltre - aggiunge l'ex garante dell'infanzia della Regione Lazio - essendo il reato di sfruttamento del lavoro purtroppo molto diffuso, penso che in concerto con gli altri enti coinvolti potremo sviluppare una serie di azioni perché ci sia una prevenzione di quel reato nella zona".

Rispetto all'accoglienza dei migranti, "insieme ai ministeri dello Sviluppo economico, dell'Agricoltura e l'amministrazione dell'Interno potremo inoltre fare delle azioni per verificare se ci siano, e speriamo di no, delle connessioni tra ciò che è successo e la malavita, o eventualmente la politica. E poi azionare tutta una serie di strumenti per tutelare le persone accolte, con una verifica delle strutture" perché l'azione del governo tramite il commissario, spiega ancora Marzetti, "deve avere come obiettivo non solo tutelare quelli che sono stati vittima di questo fatto di cronaca, ma tutelare un sistema".

Rispetto ai livelli occupazionali dei lavoratori "da una primissima visione la cooperativa è già inattiva o in scioglimento, e sarà perciò opportuno mettere in atto la tutela dei lavoratori attraverso quegli istituti previsti dal nostro ordinamento che possono essere attivati solo grazie alla misura del commissariamento pubblico, che proprio per questo - conclude Marzetti - è così importante". (ANSA).