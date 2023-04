==Fisco: Delrio, 'dal governo fumo negli occhi a famiglie'

(ANSA) - ROMA, 24 APR - L'azione 'shock' promessa da Giorgetti sulla natalità è "una favoletta, niente di concreto.

Il governo parla per atti, lo dico da ex ministro. Nel Def, che è l'atto principe in cui l'esecutivo dice quello che vuole fare, non c'è niente di questa roba. Dunque è fumo negli occhi alle famiglie, che hanno avuto come unico vero beneficio l'assegno unico promosso dal Pd, che va potenziato. E poi la legge 0-6 per i nidi, che prevede che il sistema sia nazionale e al fianco dei comuni". Lo dice in un'intervista a La Repubblica il senatore Graziano Delrio (Pd).

La maxi-detrazione annunciata del governo "è pura propaganda - aggiunge -. Poi nel caso vogliano parlare per atti, come opposizione ci siamo. Va potenziato il welfare, perché è condannato alla povertà un Paese che non fa più figli". Per Delrio mettere in competizione gli immigrati con gli italiani che non fanno figli è "una castroneria ridicola, come quella di La Russa sulla Costituzione 'non antifascista'. Denota un segno di incubazione fascista in questo Paese".

Gli italiani "nell'ultimo anno sono diventati più poveri, è crollato il potere d'acquisto. Vanno ridotte le tasse sul lavoro e la riduzione del cuneo fiscale deve essere forte, strutturale e non temporanea come ha deciso il governo". Bisogna pagare più tasse "sui patrimoni, non sul lavoro. E serve una grande lotta all'evasione, di cui non si parla più, mentre si parla di condoni. Così si picconano le infrastrutture morali del Paese".

Venendo al Pd, "io sono per Schlein", che è "molto matura, sa mediare e ascoltare. Tutti dobbiamo darle una mano a costruire un'alternativa vera di governo". Tuttavia rispetto alla segretaria, favorevole alla maternità surrogata, "io sono arci-contrario". La diversità è un valore, "bisogna trovare luoghi in cui il Pd faccia sintesi - sottolinea - altrimenti è un errore da matita blu". (ANSA).