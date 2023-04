Banche: Fracalossi confermato a presidenza di Abi Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, è stato confermato alla presidenza della Commissione regionale Abi Trento per il prossimo biennio. La nomina è stata deliberata dal Comitato esecutivo dell'Abi.

Relativamente al mercato del credito, sulla base dei dati locali più aggiornati, nella Provincia autonoma di Trento si è registrato a fine 2022 un totale prestiti per oltre 19,6 miliardi di euro in crescita dello 0,6% sull'anno precedente. In particolare - sottolinea una nota - il credito concesso alle imprese ha superato gli 11.9 miliardi (in linea col 2021) e oltre 6,6 miliardi alle famiglie (in aumento del 4,2%).

Nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso all'1,2%, con sofferenze per 234 milioni. Superiori a 22,2 miliardi i depositi da parte della clientela (in crescita dello 0,4%) segno di una costante fiducia dei risparmiatori. (ANSA).