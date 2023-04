Arte tessile di Valeria Masala protagonista a Fiera Nautica

(ANSA) - PORTO ROTONDO, 24 APR - Le mani che si muovono con una maestria che arriva da lontano; il telaio verticale, semplice nella sua struttura ma al tempo stesso complesso nel meccanismo che solo chi ne conosce i segreti può riuscire a governare e poi ancora la lana dai colori accesi e veri che solo le tinte naturali riescono a far trasparire.

Valeria Masala lavora al suo telaio incurante di quello che le sta intorno e seguendo un'idea artistica contenuta nella sua testa produce tappeti che calpestarli sarebbe un sacrilegio e infatti quasi sempre finiscono, come vere opere d'arte, incorniciati e appesi alle pareti delle più prestigiose dimore del mondo.

Arriva da Nule, in provincia di Sassari, quest'artigiana-artista che durante la cinque giorni della Fiera Nautica della Sardegna ospitata nella Marina di Porto Rotondo, ha incantato i tanti visitatori presenti. "Lavoro su di un telaio verticale, molto meno diffuso rispetto a quelli orizzontali utilizzati in tutta l'arte tessile sarda e la differenza è che uso esclusivamente le mani, mentre sul telaio orizzontale si lavora anche tramite lo scambio di fili effettuato con i pedali che vanno a muovere i licci - racconta all'ANSA -. I miei lavori sono tutti interamente in lana sarda, sia nell'ordito sia per quanto riguarda i filati che uso nella trama. Parto dal telaio con il quale realizzo degli estrapolati dei nostri tappeti tipici, ma poi vado a valorizzare tutti gli aspetti della tessitura realizzando piccoli pezzi che lasciano in evidenza i fili dell'ordito, una delle fasi più importanti della tessitura, per inserirli all'interno di quadri con stralci di tessuto. Sono tutti pezzi unici adattabili a tutti i tipi di arredamento".

La sua esposizione è tra le tante in mostra negli stand di Insula, il network di promozione e valorizzazione del territorio ideato dal Cipnes, il Consorzio industriale provinciale Nord Est-Gallura.

Oltre al mare, riuscire a trasmettere l'altra faccia della bellezza del nord Sardegna ai turisti è la vera sfida. Una sfida che Insula, con il suo direttore Massimiliano Masia, punta a vincere promuovendo l'arte della Sardegna e i suoi tanti artigiani. (ANSA).