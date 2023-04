==Landini, 'su fisco e lavoro il governo fa scelte sbagliate'

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Il governo sta facendo scelte sbagliate sulle politiche per il lavoro e il fisco", afferma Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, intervistato da La Repubblica. "Prosegue senza un disegno - dice -, con interventi non strutturali. Ci fa arretrare sul Pnrr. Ha fatto un Def sbagliato che taglia la spesa pubblica. E procede solo a colpi di propaganda. I lavoratori sono stufi dei salari troppo bassi e di essere il bancomat per chi fa grandi profitti e non paga le tasse".

Landini annuncia la mobilitazione. "Lo faremo, assieme a Cisl e Uil, con tre manifestazioni interregionali il 6 maggio a Bologna, il 13 a Milano e il 20 a Napoli. E andremo avanti fino a quando non avremo risposte alle nostre richieste dal governo.

Anche con lo sciopero se necessario".

Contro la denatalità non bastano gli incentivi fiscali, afferma il sindacalista. Così "significa prendere in giro le persone". "Ci sono meno figli - spiega - perché siamo il Paese con il tasso di occupazione femminile più basso, la precarietà più alta, meno asili, meno scuole, meno servizi".

Sulla convocazione del Cdm il primo maggio per varare il decreto Lavoro, Landini ritiene "che il governo dovrebbe pensare ai lavoratori tutti i giorni, non solo il primo maggio. Non è questo il momento di fare propaganda, ma di dare risposte". "La riduzione del cuneo fiscale, poi, "scade a fine anno. Dopo cosa succede? Non abbiamo bisogno dell'ennesima una tantum, ma di interventi strutturali e cambiamenti reali", sostiene il segretario generale.

Landini attacca poi sulla sanità. "Il governo sta smantellando il servizio sanitario nazionale. Ci sono liste d'attesa di anni. E per accedere alle prestazioni sanitarie troppo spesso bisogna pagare il privato". (ANSA).