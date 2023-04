Fisco: Pella (Fi): obiettivo cuneo fiscale al 5% nel 2024

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "L'obiettivo del governo Meloni, e in particolare di Forza Italia e del nostro leader Silvio Berlusconi, è di portare nel 2024 l'abbattimento del cuneo fiscale al 5%. Quello che è stato fatto nella manovra economica, anche alla luce del particolare momento storico che vivevamo, è veramente molto. Non dimentichiamo che abbiamo stanziato 4,5 mld per la riduzione del cuneo e ben 20 mld di risorse per finanziare il sostegno a cittadini e imprese sull'emergenza dei costi energetici". Lo ha detto a Rete4 il deputato Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera.

"Ci auguriamo che nel 2024 non ci sia bisogno di impiegare questi fondi per alleggerire il costo delle bollette e ciò ci consentirà di proporre una serie di misure che da sempre stanno a cuore a Forza Italia e al presidente Berlusconi. Non solo la decontribuzione per chi assume gli under 36 e le donne, in modo da incentivare la natalità, ma anche l'aumento delle pensioni e la riproposizione della misura che prevede 3mila euro in busta paga detassati, apprezzata molto da imprenditori e dipendenti, che può essere fondamentale per i consumi e per la nostra economia", conclude. (ANSA).