Senso unico Cinque Terre, CNA Spezia: serve gestione flussi

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - "La decisione di rendere il sentiero verde azzurro da Monterosso - Vernazza a senso unico per evitare sovraffollamento di turisti non ci trova pienamente d'accordo. La questione dell'afflusso di turisti, in alcuni precisi momenti dell'anno particolarmente intenso, come nelle festività pasquali e nei ponti del 25 aprile e 1° maggio, non può continuare a indurre decisioni d'emergenza, sperimentali, poco sensate e programmate". Lo scrive in una nota CNA La Spezia dopo la decisione di istituire un percorso a senso unico alle Cinque Terre nei giorni di maggior affollamento.

"La direzione consentita per il senso di marcia, da Monterosso a Vernazza, rischia infatti di congestionare ulteriormente il borgo che, per la conformazione e limitazione stessa degli spazi, soffre maggiormente la concentrazione di presenze in quelle date e nella fascia oraria diurna dalle 11 alle 17- aggiunge l'associazione di categoria dell'artigianato e delle piccole e medie imprese -.

Sono anni che nel periodo di Pasqua e nei ponti primaverili la situazione è difficilmente gestibile, anni in cui sui giornali escono fotografie e titoli allarmanti, eppure il fenomeno è prevedibile. La questione sarebbe anche amministrabile se si iniziasse a lavorare con esperti del settore su una gestione controllata del turismo che possa rendere il soggiorno degli ospiti più rilassante con un'offerta diversificata e con maggiori attrazioni, aperta ad un territorio e una proposta più vasta rispetto alle sole Cinque Terre".

Chiara la proposta in merito della CNA. "È necessario, per terra e per mare, analizzare i flussi per organizzare e gestire il turismo. Non comprendiamo come sia possibile che gli Enti coinvolti ripetano come un mantra questa soluzione, restando alle parole, senza passare ai fatti. Treni e battelli hanno un hanno un massimale di posti disponibili e orari prestabiliti per cui i momenti di afflusso sono facilmente identificabili. È giunto il momento per le Cinque Terre, il Parco e i Comuni, di istituire un tavolo di lavoro e farsi affiancare da chi questo mestiere, di analisi e gestione dei flussi, lo fa da anni.

Questo è ciò che chiedono le nostre impres". (ANSA).