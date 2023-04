Giovani Confindustria, nessun alibi giustifica l'immobilismo

(ANSA) - SAVELLETRI DI FASANO, 22 APR - "L'emergenza non diventi un alibi per non fare le cose", avverte il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano.

"Dobbiamo fare i conti con i reali margini di manovra che ha l'Italia. Abbiamo un bilancio pubblico che di fatto, per i prossimi anni, è commissariato da una spesa fissa generata da fattori fuori dal controllo del governo, come il rialzo dei tassi. Ma questo non può essere sempre l'alibi per l'immobilismo". "Lo scenario è complesso, servono interventi mirati. Evitare misure a pioggia. Tutto ciò che possiamo fare sui fattori di cui abbiamo il controllo, va fatto. Con energia e senza esitazione". (ANSA).