Fisco: Noi Consumatori, ok rinvio termine rottamazione

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Accolta la richiesta dell'associazione Noi Consumatori relativa al rinvio al 30 giugno 2023 del termine per la "Rottamazione-quater" delle cartelle. A darne notizia è la stessa associazione guidata dall'avvocato Angelo Pisani che, "nell'esprimere soddisfazione per la scelta, chiede almeno che anche il primo pagamento possa slittare al 30 ottobre e senza percentuali più alte delle altre rate tin considerazione della grave crisi economica che colpisce le famiglie italiane e l'impossibilità a pagare i debiti nelle modalità dettate dalla legge".

"Occorre dare ossigeno ai cittadini - conclude Pisani - e dare la possibilità a tutti di mettersi in regola con scadenze non sovrapposte e cadenzate nel tempo. Garantire prima di tutti, quindi, pace sociale e trasparenza e servizi amministrativi".

