Di Stefano, su taglio cuneo Confindustria ha ben altre ambizioni

(ANSA) - SAVELLETRI DI FASANO, 22 APR - "E' un ammontare complessivamente esiguo" quello delle risorse che fin qui, aggiungendo anche i 3 miliardi previsti dal Def, sono state destinate al taglio del cuneo, avverte il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano: "bene il primo passo" nel Def, ma "dovrebbe essere integrato - dice - con altre risorse recuperate attraverso una profonda revisione della spesa pubblica. Che la proposta di Confindustria sul taglio del cuneo avesse ben altre ambizioni è cosa nota. Abbiamo chiesto un taglio dei contributi di 16 miliardi sui lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro, due terzi a favore dei lavoratori e un terzo dei datori di lavoro".

L'ipotesi di un consiglio dei ministri il primo maggio per un decreto sul lavoro? "Al momento circolano solo bozze e noi commentiamo i testi - dice Di Stefano -. Detto questo, Confindustria da tempo chiede una riforma organica del mercato del lavoro. A partire dalle politiche attive, alla flessibilità in ingresso, fino alla riforma degli ammortizzatori e la gestione delle crisi. Confindustria è sempre stata pronta e disposta a contribuire in maniera concreta e con proposte".

