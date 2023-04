Di Stefano (Confindustria), 'non sottrarsi al tema immigrazione'

(ANSA) - SAVELLETRI DI FASANO, 22 APR - Quello dell'immigrazione "è un tema che va affrontato con pragmatismo e senza ideologie", dice il leader dei giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, intervistato a margine dell'evento 'Voci' organizzato dai Giovani Imprenditori in Puglia .

"C'è un tema di accoglienza a cui non possiamo sottrarci, come non possono sottrarsi gli altri paesi europei", dice.

"L'Italia è il primo confine dell'Europa. E c'è un tema di ingressi regolamentati. L'ultimo decreto flussi ha fatto registrare più richieste di quelle previste. È un segnale chiaro che bisogna lavorare sulla gestione degli ingressi regolari".

(ANSA).