Crolla uso cig, a gennaio solo il 16% delle ore autorizzate

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Crolla il tiraggio della cassa integrazione, ovvero l'effettivo uso da parte delle aziende delle ore autorizzate dall'Inps. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulla cassa integrazione secondo il quale a gennaio 2023 su 42 milioni di ore autorizzate ne sono state effettivamente utilizzate dalle imprese meno di 6,7 milioni, con un tiraggio di circa il 15,9%. Nell'intero 2021, in piena pandemia, il tiraggio era al 39,7% su 2,8 miliardi di ore di fermo richieste (ne sono state usate entro gennaio 2022 poco più di 1,1 miliardi). Nel 2022 il tiraggio è diminuito e si è attestato in media nell'anno al 28,5%. In pratica su 594,5 milioni di ore autorizzate ne sono stati usati fino a gennaio 2023 circa 169,3. (ANSA).