Cgia, Molise, in prossimi 5 anni in pensione molti occupati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 APR - In Molise tra il 2023 e 2027 il mercato del lavoro richiederà nuove forze in sostituzione di quelle persone destinate ad andare in pensione. A livello regionale l'incidenza percentuale della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale tra dipendenti privati, pubblico impiego e mondo del lavoro autonomo è del 78,5 per cento. La stima è dell'Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal.

Secondo le valutazioni della Cgia, i settori che nei prossimi 5 anni si troveranno maggiormente in difficoltà saranno la moda, l'agroalimentare e il legno-arredo. (ANSA).