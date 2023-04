Cgia, in 5 anni 2,7 milioni di occupati andranno in pensione (2)

(ANSA) - VENEZIA, 22 APR - Se, invece, si analizzano le filiere produttive/economiche più interessate dall'esodo degli occupati verso la pensione, in termini assoluti scorgiamo la salute (331.500 addetti), attività immobiliari, noleggio/leasing, vigilanza/investigazione, gli altri servizi pubblici e privati (pulizia, giardinaggio e pubblica amministrazione che non include la sanità, l'assistenza sociale e l'istruzione) con 419.800 unità e, in particolar modo, il commercio e il turismo (484.500). Se, anche in questo caso, misuriamo l'incidenza della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale, i settori che entro i prossimi 5 anni si troveranno maggiormente in "difficoltà" saranno la moda (91,9%), l'agroalimentare (93,4%) e, in particolar modo, il legno-arredo (93,5%). I principali settori del made in Italy rischiano di non poter più contare su una quota importante di maestranze di qualità e di elevata esperienza.

A livello regionale, nel prossimo quinquennio l'incidenza percentuale della domanda sostitutiva sul fabbisogno occupazionale totale interesserà, in particolare, il Veneto (73,4%), il Molise (78,5%), il Piemonte/Valle d'Aosta (82%), l'Abruzzo (82,5%) e la Liguria (85,5%). La regione d'Italia più investita da questo fenomeno sarà la Basilicata (88,3%) (ANSA).