++ Giovani Confindustria, Pnrr per la crescita, non mancette ++

(ANSA) - SAVELLETRI DI FASANO, 22 APR - "Con risorse di bilancio così limitate, le uniche vere a disposizione saranno quelle previste da Pnrr, RepowerEu e fondi di coesione. Per questo occorre utilizzarle nel modo più efficiente", rileva il leader dei Giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, intervistato a margine dell'evento 'Voci' organizzato dai Giovani Imprenditori in Puglia. Le risorse del Pnrr, avverte, "vanno spese con l'obiettivo di generare crescita, non dare mancette. Su questo L'Europa non farà sconti e nemmeno noi giovani imprenditori. Perché questi fondi non sono un regalo, solo debito sulle spalle dei giovani, l'ennesimo". (ANSA).